Tre possibili letture per l’attacco in Russia (Di giovedì 2 marzo 2023) Un commando ha colpito in due villaggi russi vicino alla cittadina di Brjansk causando almeno un morto e un ferito civili. L’episodio ha subito aperto uno scambio di accuse tra Mosca, che sostiene che si tratti di sabotatori ucraini, e Kyiv, che sostiene che la Russia stia inscenando un’operazione false flag. L’emittente filogovernativa russa Tass riporta che sabotatori ucraini sono penetrati nella regione di confine, hanno attaccato i villaggi di Sushany e Liubechane sparando contro ai civili, utilizzando anche droni e mortai e facendo alcuni ostaggi per poi ritirarsi. “Al momento potrebbero aver lasciato il suolo russo”, riporta l’emittente. “La storia su sabotatori ucraini nella Federazione Russa è la classica provocazione deliberata” ha scritto su Twitter il consigliere del presidente ucraino Mychajlo Podoljak. Il presidente russo Vladimir Putin ha bollato ... Leggi su formiche (Di giovedì 2 marzo 2023) Un commando ha colpito in due villaggi russi vicino alla cittadina di Brjansk causando almeno un morto e un ferito civili. L’episodio ha subito aperto uno scambio di accuse tra Mosca, che sostiene che si tratti di sabotatori ucraini, e Kyiv, che sostiene che lastia inscenando un’operazione false flag. L’emittente filogovernativa russa Tass riporta che sabotatori ucraini sono penetrati nella regione di confine, hanno attaccato i villaggi di Sushany e Liubechane sparando contro ai civili, utilizzando anche droni e mortai e facendo alcuni ostaggi per poi ritirarsi. “Al momento potrebbero aver lasciato il suolo russo”, riporta l’emittente. “La storia su sabotatori ucraini nella Federazione Russa è la classica provocazione deliberata” ha scritto su Twitter il consigliere del presidente ucraino Mychajlo Podoljak. Il presidente russo Vladimir Putin ha bollato ...

