Trasporti, disagi a Napoli per linea 2 della Metro ferma (Di giovedì 2 marzo 2023) Ripristinato da poco il servizio della Metro linea 2 di Napoli ferma da questa mattina all'alba per l'investimento di una persona tra le stazioni di Mergellina e piazza Amedeo. disagi per i viaggiatori diretti a Campi Flegrei o nell'area orientale di Napoli in direzione San Giovanni a Teduccio. Sono in corso indagini. Il portale Infomobilità di Trenitalia, che gestisce la linea, informa che è attivo il servizio sostitutivo con bus tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Centrale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

