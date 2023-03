Trapani, direttore di banca ruba 400mila euro dal conto di una cliente cieca (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli accertamenti erano stati avviati dopo la segnalazione da parte del nucleo speciale di polizia valutaria di operazioni sospette per movimentazioni 'ingiustificate' dai conti correnti di una persona ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 marzo 2023) Gli accertamenti erano stati avviati dopo la segnalazione da parte del nucleo speciale di polizia valutaria di operazioni sospette per movimentazioni 'ingiustificate' dai conti correnti di una persona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FalcionelliFede : RT @GDF: #GDF #Trapani Sequestrati beni per 400 mila euro ad un direttore di banca che rubava denaro contante dai conti correnti di una per… - CircoloDiNoto : RT @GDF: #GDF #Trapani Sequestrati beni per 400 mila euro ad un direttore di banca che rubava denaro contante dai conti correnti di una per… - Burco16 : RT @GDF: #GDF #Trapani Sequestrati beni per 400 mila euro ad un direttore di banca che rubava denaro contante dai conti correnti di una per… - giangio87 : RT @GDF: #GDF #Trapani Sequestrati beni per 400 mila euro ad un direttore di banca che rubava denaro contante dai conti correnti di una per… - GDF : #GDF #Trapani Sequestrati beni per 400 mila euro ad un direttore di banca che rubava denaro contante dai conti corr… -