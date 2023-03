Tragedia migranti | Mattarella a Crotone

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : “Se i migranti sono un carico residuale, per il sistema capitalistico noi siamo la carne da macello che può essere… - raffaellapaita : “Il naufragio di migranti avvenuto su una spiaggia vicino a #Crotone è una terribile tragedia che spezza il cuore.… - raffaellapaita : “Quella di oggi è stata una tragedia enorme. E bene ha fatto il Presidente Mattarella a richiamare ad un ruolo più… - MaxLandra : RT @DavideR46325615: Naufragio migranti Crotone, il medico soccorritore Orlando Amodeo: 'A 1 KM dal luogo della tragedia c'è un radar colle… - TwinStar755 : RT @Mamox__: Ho paura, ho veramente paura che nelle prossime ore accada in Italia qualcosa di grave atta a distogliere l’opinione pubblica… -

Le immagini filmate daisul barcone naufragato a Cutro, nel Crotonese, qualche ora prima della: nella prima clip, il video girato sulla prima imbarcazione utilizzata per il viaggio, che ha poi avuto un ...... lettere e peluche per i morti in mare nella strage di Cutro in calabria Strage dia Cutro, recuperati altri corpi le immagini Firenze, vandali assaltano condominio:evitata... molto comprensibile - per la gravità di quella. Le responsabilità del governo italiano ... il delirio di Piantedosi sui'maleducati': 'Ho solo detto 'fermatevi, veniamo noi a ...

Tragedia migranti, Matteo Salvini contro la sinistra: attacchi vergognosi Il Tempo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio dell’imbarcazione sulla quale viaggiava un gruppo di migranti avvenuto ... con le bare delle ...Le parole del presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinal Matteo Zuppi, ci invitano a superare il mero scontro politico e ad analizzare la tragedia dei migranti morti annegati a pochi ...