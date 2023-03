Traffico Roma del 02-03-2023 ore 10:30 (Di giovedì 2 marzo 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 marzo 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Lungotevere Arnaldo da Brescia ?????? Traffico rallentato altezza via degli Scialoja #Luceverde #Lazio - LuceverdeInfo : ???#Autostrade #VeicoloInPanne #traffico - A12 Genova-Roma ?????? Coda di 3 km tra Recco e Chiavari?? Rosignano ??????Co… - LuceverdeRoma : ?? ?? #Roma #lavori - Via del Mare ?????? #Traffico rallentato altezza Acilia ?? Centro #Luceverde #Lazio - AndreaBalz7 : @gaepaulie @vero_fiero @lucacerchione Quindi in una grande Città come Roma,Napoli e Palermo dove il traffico abbond… -