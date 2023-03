Traffico Roma del 02-03-2023 ore 10:00 (Di giovedì 2 marzo 2023) Luceverde Roma dai trovati a questo aggiornamento Buongiorno da Simona Cerchiara code sulla via Cassia tra la Giustiniana a Roma sulla via trionfale rallentamenti zona San Filippo Neri mentre intanto in via di Torrevecchia abbiamo Traffico rallentato in diversi tratti sulla tangenziale rallentamenti e code verso lo stadio tra via delle Valli e Salaria e poi incolonnamenti altezza San Giovanni incidenti risolti sulla Colombo da casa Rocco verso Roma sulla via Tuscolana tra la zona di Anagnina è quella di Cinecittà e poi risolto incidente sul Raccordo nel tratto Prenestina 24 te la carreggiata esterna Traffico code tra la Roma più il viadotto della Magliana con questo per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 marzo 2023) Luceverdedai trovati a questo aggiornamento Buongiorno da Simona Cerchiara code sulla via Cassia tra la Giustiniana asulla via trionfale rallentamenti zona San Filippo Neri mentre intanto in via di Torrevecchia abbiamorallentato in diversi tratti sulla tangenziale rallentamenti e code verso lo stadio tra via delle Valli e Salaria e poi incolonnamenti altezza San Giovanni incidenti risolti sulla Colombo da casa Rocco versosulla via Tuscolana tra la zona di Anagnina è quella di Cinecittà e poi risolto incidente sul Raccordo nel tratto Prenestina 24 te la carreggiata esternacode tra lapiù il viadotto della Magliana con questo per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - LuceverdeRoma : ?? ?? #Roma #lavori - Via del Mare ?????? #Traffico rallentato altezza Acilia ?? Centro #Luceverde #Lazio - AndreaBalz7 : @gaepaulie @vero_fiero @lucacerchione Quindi in una grande Città come Roma,Napoli e Palermo dove il traffico abbond… - in_appennino : RT muoversintoscan '???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Firenze Nord e Firen… - robdeangeliss : Luceverde Roma @LuceverdeRoma??? #Roma #Incidente - Via delle Acacie ?????? #Traffico rallentato altezza via delle Res… -