Traffico Roma del 02-03-2023 ore 08:30 (Di giovedì 2 marzo 2023) Luceverde Roma Buona giornata da Simona cercherà ben trovati all’ascolto Traffico verso Roma di viaggi sulle principali strade ma sulla Cristoforo Colombo questa mattina lunghe code a causa di un incidente da Casal Palocco fino a Tor de’ Cenci e il raccordo anche sulla via Tuscolana incidente disagi tra la zona di Anagnina è quella di Cinecittà poi il Traffico sulla via Aurelia code tra raccordo anulare Piazza Irnerio su fa le casse a disagi nella zona vicino al Raccordo code sulla via Flaminia tra Labaro e Corso Francia sulla tangenziale rallentamenti e code verso lo stadio tra Tiburtina e Salaria e per quanto riguarda il raccordo rallenta in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 marzo 2023) LuceverdeBuona giornata da Simona cercherà ben trovati all’ascoltoversodi viaggi sulle principali strade ma sulla Cristoforo Colombo questa mattina lunghe code a causa di un incidente da Casal Palocco fino a Tor de’ Cenci e il raccordo anche sulla via Tuscolana incidente disagi tra la zona di Anagnina è quella di Cinecittà poi ilsulla via Aurelia code tra raccordo anulare Piazza Irnerio su fa le casse a disagi nella zona vicino al Raccordo code sulla via Flaminia tra Labaro e Corso Francia sulla tangenziale rallentamenti e code verso lo stadio tra Tiburtina e Salaria e per quanto riguarda il raccordo rallenta in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci #viabiliTOS #viabiliFI - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Monte San Savino e Chiusi #viabiliTOS #viabiliFI - VAIstradeanas : 08:05 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:47 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -