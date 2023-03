Traffico Roma del 02-03-2023 ore 07:30 (Di giovedì 2 marzo 2023) Luceverde Roma da Simone cercare una buona giornata Traffico intenso sulle principali consolari e disagi sul Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 sulla via Aurelia code3 raccordo anulare Piazza Irnerio sotto non fare e Cassia disagi nella zona vicino al Raccordo code sulla via Flaminia tra Labaro e Corso Francia e questa mattina diversi tratti in coda sulla Nomentana 3 Tor Lupara in Roma in una 20 lungo il tratto Urbano della A24 riguardano tutto il tratto Per quanto riguarda il raccordo in carreggiata interna tratto Sud tra Casilina e Appia tra Acilia e Vitinia rallentamenti e code qui siamo sulla via del mare con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ Roma Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 marzo 2023) Luceverdeda Simone cercare una buona giornataintenso sulle principali consolari e disagi sul Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 sulla via Aurelia code3 raccordo anulare Piazza Irnerio sotto non fare e Cassia disagi nella zona vicino al Raccordo code sulla via Flaminia tra Labaro e Corso Francia e questa mattina diversi tratti in coda sulla Nomentana 3 Tor Lupara inin una 20 lungo il tratto Urbano della A24 riguardano tutto il tratto Per quanto riguarda il raccordo in carreggiata interna tratto Sud tra Casilina e Appia tra Acilia e Vitinia rallentamenti e code qui siamo sulla via del mare con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all’ambasciata ru… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via Tuscolana ?????? #Traffico rallentato tra via Vittorio Occorsio e viale Palmiro Togliatti… - battaglia_persa : RT @Antincivili: Disagi ai Parioli: viale Bruno Buozzi chiuso da tre mesi. Traffico in tilt e martedì sopralluogo per la fogna crollata htt… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via Acireale ?????? #Traffico rallentato altezza viale Castrense #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 06:50 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità :10Km/h -