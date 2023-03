Toyota presenta la nuova Aygo X by Undercover Jun Takahashi (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Toyota e Undercover re-immaginano Aygo X trasformandola in una vetrina che mostra il meglio di entrambi i brand. Svelata in concomitanza della sfilata Undercover autunno 2023 alla Paris Fashion Week, presenta caratteristiche di design interne ed esterne uniche, in un drop di soli 1.000 esemplari per l’Italia. Ispirate alle filosofie di design di Jun Takahashi basate su anticonformismo e rottura degli stereotipi, le novità di design includono un’esclusiva colorazione grigio con finitura bi-tone appositamente sviluppata da Toyota, inserti Coral Red per i cerchi in lega da 18? e gli interni, sedili brandizzati, tappetini con motivo monogram e adesivi sul tetto che mettono in mostra il claim Chaos/Balance. Il tema Undercover di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) –re-immaginanoX trasformandola in una vetrina che mostra il meglio di entrambi i brand. Svelata in concomitanza della sfilataautunno 2023 alla Paris Fashion Week,caratteristiche di design interne ed esterne uniche, in un drop di soli 1.000 esemplari per l’Italia. Ispirate alle filosofie di design di Junbasate su anticonformismo e rottura degli stereotipi, le novità di design includono un’esclusiva colorazione grigio con finitura bi-tone appositamente sviluppata da, inserti Coral Red per i cerchi in lega da 18? e gli interni, sedili brandizzati, tappetini con motivo monogram e adesivi sul tetto che mettono in mostra il claim Chaos/Balance. Il temadi ...

