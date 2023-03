Toyota - Aygo X Undercover | 5 000 unità firmate da Jun Takahashi

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 2 marzo 2023) In collaborazione con lo stilistica Jun, laha realizzato una serie speciale che debutta alla Paris Fashion Week: si tratta della, prodotta in soli 5.000 esemplari per il mercato europeo. Per il momento, il prezzo e il numero didestinate all'Italia non sono stati ancora resi noti. Grigio, rosso e nero. Questa versione personalizzata della citycar giapponese è subito riconoscibile per la verniciatura bicolore esclusiva sui toni del grigio, abbinata agli accenti Coral Red nei cerchi di lega nero lucido da 18". Ulteriori tocchi esclusivi sono previsti per i sedili e i tappetini, inoltre sul tetto sono presenti gli sticker Chaos e Balance su lati opposti che riprendono la filosofia dello stilista.