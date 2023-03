Toscana delle Donne | Cristina Manetti accende le news con un portale ad hoc

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Autonomia differenziata, la Conferenza delle Regioni approva il progetto di legge proposto dal ministro Roberto… - Agenzia_Ansa : La Conferenza delle Regioni dà il via libera al testo sull'Autonomia. Il progetto di legge Calderoli è stato approv… - AnnaLauraOrrico : La Conferenza delle Regioni approva il #ddlCalderoli sull'#autonomiadifferenziata. Parere contrario di Campania, Pu… - giuliogianca : RT @matteoricci: La Conferenza delle Regioni approva l'Autonomia di #Calderoli. Contro solo regioni di CSX: Campania, Puglia, Emilia Romagn… - bstabile : RT @matteoricci: La Conferenza delle Regioni approva l'Autonomia di #Calderoli. Contro solo regioni di CSX: Campania, Puglia, Emilia Romagn… -

Ladonne diventa un sito. Da pochi giorni è attivo infatti il sito latoscanadelledonne.it presentato in anteprima a...... Giuseppe Belcastro (vicepresidente della Camera penale di Roma), Pierpaolo D'Andria (provveditore regionale Amministrazione penitenziariae Umbria), Franco Maisto (garante dei Diritti...Hanno votato contro la bozza la Campania, l' Emilia Romagna, lae la Puglia, ribadendo che ... allineandosi alle posizioni leghiste e nordiste, a dannocomunità meridionali". "Mi sembra ...

Toscana delle Donne, sul sito bilingue numeri, opportunità e storie Toscana Notizie

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà nuvoloso con qualche spunto piovoso. Migliora dal pomeriggio-sera. Temperature minime con valori attorno 3-5°, m ...Via libera dalla Conferenza Unificata al ddl Calderoli sull'autonomia differenziata, contrarie Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia ...