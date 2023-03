Tornano i Simply Red | il 26 maggio esce “Time”

(Di giovedì 2 marzo 2023) MANCHESTER – Con un post pubblicato sui loro canali social, iRed hanno annunciato l’imminente uscita del loro nuovo album ‘’, prevista il prossimo 26: il primo singolo si intitola ‘Better With You’ ed è già disponibile in streaming. E’ possibile preordinare l’album qui: https://Red.lnk.to/. IRed si sono formati nel 1985. La loro musica è da sempre influenzata da vari generi musicali, tra cui il soul, il funk, il reggae e il pop. Il leader e cantante del gruppo, Mick Hucknall, ha formato iRed dopo aver lasciato i Frantic Elevators, una band punk rock di cui faceva parte. Il nome del gruppo deriva dal soprannome di Hucknall, “Red”, a cui ha aggiunto “” per sottolineare la semplicità della loro ...

Tra i mesi di giugno e luglio del 2023, iRed torneranno a esibirsi nel nostro Paese per cinque concerti in occasione de lla nuova tournée europea che per ventinove date vedrà il gruppo ...A quattro anni di distanza da 'Blue Eyed Soul', iRedcon un nuovo album in studio dal titolo 'Time' in uscita il 26 maggio. Ad anticipare l'album il brano Better With' You. In 12 brani intensi, sinceri e straordinari che mescolano ...Red: il 26 maggio esce 'Time' Il loro album di debutto, 'Picture Book', uscito nel 1985, è stato un grande successo commerciale, raggiungendo la posizione numero 2 nella classifica ...

02 mar 2023 - La band, in concerto in Italia la prossima estate, pubblica oggi il primo singolo "Better With You" ...A quattro anni di distanza da "Blue Eyed Soul", i Simply Red tornano con un nuovo album in studio dal titolo "Time" in uscita il 26 maggio ...