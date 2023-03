Torna il Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving: ecco le date (Di giovedì 2 marzo 2023) Torna la stagione Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving della classe regina della vela giovanile nel mondo. Duemila ragazze e ragazzi giovanissimi dell’Optimist, dopo un inverno di uscite in mare con i loro allenatori di circolo, sono pronti ad animare con il loro spirito festoso un nuovo anno di regate e appuntamenti. Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, ecco il calendario L’Associazione Italiana Classe Optimist, che riunisce oltre 2000 baby velisti, presenta un calendario ricco che toccherà località in tutto il paese, interessando le coste di mari e laghi, le Zone FIV e Circoli velici prestigiosi. Una grande comunità di ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 2 marzo 2023)la stagioneJoy ofdella classe regina della vela giovanile nel mondo. Duemila ragazze e ragazzi giovanissimi dell’, dopo un inverno di uscite in mare con i loro allenatori di circolo, sono pronti ad animare con il loro spirito festoso un nuovo anno di regate e appuntamenti.Joy ofil calendario L’Associazionena Classe, che riunisce oltre 2000 baby velisti, presenta un calendario ricco che toccherà località in tutto il paese, interessando le coste di mari e laghi, le Zone FIV e Circoli velici prestigiosi. Una grande comunità di ...

