Torna Baridanza | talenti da tutt’Italia in cerca di visibilità Iscrizioni fino al 25 marzo

(Di giovedì 2 marzo 2023) di Massimiliano Craus Il Sud della danzaa far parlare di sé con la 27esima edizione del, attesissimo evento coreutico a tutto tondo. In scena al Teatro Anchecinema dal 14 al 16 aprile, Bari porterà a teatro in tre giorni centinaia e centinaia diprovenienti da ogni parte d’Italia con la speranza di una vetrina. Eha sempre garantito esperienze full immersion connazionale. E Mario Beschi, il direttore artistico della kermesse, è pronto a ripartire da zero per la ventisettesima volta. Sabrina Brazzo ed Andrea Volpintesta saranno rispettivamente la regina ed il re della danza a Bari, infatti i due storici interpreti del Teatro Alla Scala di Milano saranno protagonisti al cospetto delle sei sezioni di danza classica, contemporanea, modern, hip-hop, musical, ...