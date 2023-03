Torino | Vlasic infortunato | ecco quando può tornare in campo

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Guai in arrivo in casa. Il tecnico granata Ivan Juric deve fare i conti con l’infortunio di Nikolaalle prese con una distrazione mio fasciale del retto femorale della coscia destra, per il croato stop di circa 20 giorni. Una vera e propria gatta da pelare per Juric e per i fantallenatori, che non vedrannoinnelle prossime partite di campionato. Il giocatore infatti salterà la sfida di lunedì contro il Bologna di Thiago Motta e potrebbesolamente a fine marzo dopo la sosta. In calendario il prossimo 3 aprile per i granata c’è la sfida contro il Sassuolo. Se invece il recupero dall’infortunio dovesse andare per il verso giusto e le sue condizioni dovessero migliorare più velocemente del previsto,potrebbe anche strappare ...