(Di giovedì 2 marzo 2023) Come avvenuto due anni fa per Jacopo Segre, è adesso il turno di Brian. Il terzino ha fatto infuriare igranata dopo aver postato una foto che rappresenta lodicon Paul, dopo il derby perso all’Allianz Stadium per 4-2. Il giocatore ha subito eliminato la foto, ma non è bastato a placare gli insulti nei suoi confronti. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Torino, scambio di maglia tra #Bayeye e #Pogba: tifosi infuriati - StampaTorino : Scambio di maglia tra Pogba e Beyeye, l’ex Ezio Rossi: “Il granata non ha colpe, non gli hanno insegnato cos’è un d… - alexthor1967 : RT @Cuore_Toro: Scambio di maglie tra #bayeye e #pogba . La colpa non è de ragazzo, ma da chi non gli insegna cosa voglia dire giocare nel… - FrancisJUnder12 : Nati dopo nati tardi nati male Pogba Bayeye: lo scambio maglia fa infuriare i tifosi del Torino - AlbOr_EsSence : Pogba-Bayeye: lo scambio maglia fa infuriare i tifosi del Torino -

... viene da ogni parte del mondo e fino al giorno prima di firmare il contratto, probabilmente non sapeva neanche dov'era. Toro, involuzione Radonjic: da novello Leao a sgradito. Juric: "Non è ...Evito di pensare che sei die domenica non mi vuoi in panchina contro la Juve...'. Serra ha poi chiuso loverbale: 'Ecco, questa me l'aspettavo, sapevo che ti saresti inventato questa ...Il Comune di Rorà organizza per domani, venerdì 3 marzo , alle 20,30, un incontro in sala Odetto per organizzare le iniziative future e per favorire lodi idee. "Durante la distribuzione dei ...

Juventus-Torino: scambio di maglia tra Bayeye e Pogba. Tifosi ... Calciomercato.com

TORINO. Vedo tanti post polemici con la foto di Bayeye e Pogba che hanno scambiato la maglia sorridenti. Io dico che Bayeye non ha nessuna colpa per quello che ha fatto, che ne sa un ragazzo che arriv ...Il Milan è particolarmente attendo alle dinamiche di calciomercato, in particolare quelle riguardanti il futuri di Rafael Leao. Molti rumors in arrivo dall’Inghilterra parlano di un forte interesse de ...