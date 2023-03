Torino, processo Ream bis: prescritta l’accusa di turbativa d’asta all’ex sindaco Fassino (Di giovedì 2 marzo 2023) Il processo “Ream bis” si è chiuso mercoledì al Tribunale di Torino con un verdetto di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Erano imputati l’ex sindaco del capoluogo piemontese Piero Fassino, il presidente della fondazione Crt Enrico Quaglia, l’ex presidente di Ream (Real estate asset management, una società di gestione del risparmio) Antonio Miglio e la dirigente della divisione Urbanistica del Comune Paola Virano. l’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Gianfranco Colace, era incentrata su una presunta turbativa del bando per l’assegnazione dell’area ex Westinghouse nella zona di Porta Susa, vinto dalla società Amteco&Maiora per conto di Esselunga. Secondo il pm il reato si era consumato nel 2016, anno in cui il contratto venne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Ilbis” si è chiuso mercoledì al Tribunale dicon un verdetto di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Erano imputati l’exdel capoluogo piemontese Piero, il presidente della fondazione Crt Enrico Quaglia, l’ex presidente di(Real estate asset management, una società di gestione del risparmio) Antonio Miglio e la dirigente della divisione Urbanistica del Comune Paola Virano., sostenuta dal pubblico ministero Gianfranco Colace, era incentrata su una presuntadel bando per l’assegnazione dell’area ex Westinghouse nella zona di Porta Susa, vinto dalla società Amteco&Maiora per conto di Esselunga. Secondo il pm il reato si era consumato nel 2016, anno in cui il contratto venne ...

