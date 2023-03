Todt: «Nel 1993 la Ferrari era un’opera d’arte in rovina, la galleria del vento la usavano come magazzino» (Di giovedì 2 marzo 2023) Jean Todt è stato l’amatissimo boss della Ferrari vincente, dal 1993 al 2009. Francese come Frédéric Vasseur, che esordisce come Team Principal della Rossa domenica prossima. Di lui dice che “hanno preso un professionista, non hanno preso un francese. Non si sono detti: prendiamo un francese per vincere ancora. Hanno detto: prendiamo un professionista”. L’ex presidente della Fia, ora inviato speciale del segretario generale Onu per la sicurezza stradale, racconta in un’intervista a L’Equipe il suo passato in Ferrari, una passato “sentimentale”. “Ho subito sentito che c’era un’aspettativa. C’era un giornalista della Gazzetta accampato da noi a tempo pieno, dalla mattina alla sera solo per vedere cosa facevamo. C’era anche pressione a livello di azionisti, a livello di gruppo. Quando ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) Jeanè stato l’amatissimo boss dellavincente, dalal 2009. FranceseFrédéric Vasseur, che esordisceTeam Principal della Rossa domenica prossima. Di lui dice che “hanno preso un professionista, non hanno preso un francese. Non si sono detti: prendiamo un francese per vincere ancora. Hanno detto: prendiamo un professionista”. L’ex presidente della Fia, ora inviato speciale del segretario generale Onu per la sicurezza stradale, racconta in un’intervista a L’Equipe il suo passato in, una passato “sentimentale”. “Ho subito sentito che c’era un’aspettativa. C’era un giornalista della Gazzetta accampato da noi a tempo pieno, dalla mattina alla sera solo per vedere cosa facevamo. C’era anche pressione a livello di azionisti, a livello di gruppo. Quando ...

