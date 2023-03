Todt: "Nel 1993 la Ferrari era un'opera d'arte in rovina, la galleria del vento la usavano come magazzino" (Di giovedì 2 marzo 2023) C'era un giornalista della Gazzetta accampato da noi a tempo pieno, dalla mattina alla sera solo per vedere cosa facevamo. C'era anche pressione a livello di azionisti, a livello di gruppo. Quando ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) C'era un giornalista della Gazzetta accampato da noi a tempo pieno, dalla mattina alla sera solo per vedere cosa facevamo. C'era anche pressione a livello di azionisti, a livello di gruppo. Quando ...

