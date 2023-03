Tiro a volo | Coppa del Mondo Doha 2023 | una nuova occasione di verifica

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ormai ci siamo, dopo una breve pausa, la stagione internazionale delè pronta a una“riunione” nel suo intenso cammino: la seconda tappa delladel, che si terrà in quel di. Sulle pedane qatariote, i migliori interpreti della disciplina si confronteranno fra trap e skeet andando a caccia di vittorie e punti fondamentali da mettere insieme per accrescere la propria classifica relativa ranking mondiale. L’Italia, come sempre, vorrà recitare un ruolo da protagonista cercando il più possibile, sin dai piattelli di qualifica, di affermarsi come riferimento planetario. Attenzione però, perché la concorrenza sarà altissima: sia per età media dei protagonisti sia per eterogeneità, visto che sempre più nazioni stanno arrivando ad alti ...