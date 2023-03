Tiro a segno | Europei 10 metri 2023 | i pass olimpici in palio gara per gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 marzo 2023) Gli10di, che si terranno a Tallinn, in Estonia, andranno in scena da martedì 7 a domenica 12 marzo, ma indubbiamente sono due le giornate più importanti, dato che saranno messi in, nel complesso, ben 8. In ciascuna delle quattro prove individuali senior (venerdì 10 per la pistola e sabato 11 per la carabina) saranno in: ogni Paese potrà conquistarne al massimo uno per evento, e dovrà farlo con tiratori che non ne abbiano già conquistato uno in precedenza. Gli atleti devono superare le qualificazioni ed entrare tra i primi otto per poter essere eleggibili per ilolimpico. I seguenti tiratori ...