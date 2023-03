TIM: al via la nuova organizzazione di Tim Enterprise, la business guidata da Elio Schiavo (Di giovedì 2 marzo 2023) TIM vara la nuova organizzazione di TIM Enterprise, la business unit guidata da Elio Schiavo, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer del Gruppo, dedicata alla Pubblica Amministrazione e ai grandi clienti. Proseguendo nel processo di societarizzazione annunciato in occasione del Capital Market Day del 7 luglio scorso e approvato dal Consiglio di Amministrazione a novembre, il Gruppo ha riorganizzato la business unit con l’obiettivo di valorizzare pienamente tutti gli asset di riferimento relativi a connettività, Cloud, IoT e Cybersecurity. Grazie a questa nuova organizzazione sono attese importanti sinergie, indispensabili per rendere la business unit ancora più veloce ed ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 marzo 2023) TIM vara ladi TIM, launitda, Chief& Innovative Solutions Officer del Gruppo, dedicata alla Pubblica Amministrazione e ai grandi clienti. Proseguendo nel processo di societarizzazione annunciato in occasione del Capital Market Day del 7 luglio scorso e approvato dal Consiglio di Amministrazione a novembre, il Gruppo ha riorganizzato launit con l’obiettivo di valorizzare pienamente tutti gli asset di riferimento relativi a connettività, Cloud, IoT e Cybersecurity. Grazie a questasono attese importanti sinergie, indispensabili per rendere launit ancora più veloce ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : TIM Enterprise: al via la nuova organizzazione in vista della societarizzazione - infoiteconomia : Tim, via alla new Enterprise. Schiavo: “Vogliamo consolidare la leadership” - Giornaleditalia : TIM, al via la nuova organizzazione di Enterprise, business unit di Elio Schiavo per Pubblica amministrazione e gra… - Riccardo_Tim : @Michele_Anzaldi spero tu stia scherzando! La RAI si deve liberare di questi spara-cazzate (penso anche a Berlingue… - Riccardo_Tim : @ryuga81 @yenisey74 dimentichi le invasioni della URSS in Ungheria e in Cecoslovacchia? Ucraina, Romania, Polonia,… -