TikTok, nuovo blocco per gli under 18: massimo 60 minuti al giorno (Di giovedì 2 marzo 2023) TikTok sta lavorando per tenere maggiormente sotto controllo gli under 18. Spunta l'ipotesi del tempo contingentato con un massimo di 60 minuti al giorno per usufruire dell'app. Questo permetterà ai genitori dei ragazzi di modulare, con maggiore attenzione, il tempo sui social da parte soprattutto dei più piccoli. In un post ufficiale Cormac Keenan, Head of Trust and Safety, ha annunciato: "Abbiamo migliorato la gestione del tempo di utilizzo con delle maggiori opzioni personalizzate introducendo nuove impostazioni predefinite per gli account degli adolescenti e così abbiamo ampliato la funzione Collegamento Famigliare con ulteriori controlli parentali. La decisione è presa dopo aver consultato le ricerche accademiche e gli esperti del Digital Wellness Lab del Boston Children's Hospital".

