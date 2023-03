(Di giovedì 2 marzo 2023)ai: tempo contingentato a 60alper gli under 18 e più possibilità per i genitori di modulare il tempo didell'app da parte dei ragazzi. Sono le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dieghitoRandD : @mengonimarco @TikTok_it Ma perché non metterla su un vinile limitato con due vite??? Dai dacci qualcosa da avere come ricordo di sanremo! -

ai minorenni : tempo contingentato a 60 minuti al giorno per gli under 18 e più possibilità per i genitori di modulare il tempo di utilizzo dell'app da parte dei ragazzi. Sono le ...Nelle prossime settimane, tutti gli utenti under 18 diriceveranno una notifica a tutto schermo che informerà che per il loro benessere l'uso quotidiano dell'app èa 60 minuti. Si ...Da fine 2022 su Internet, anche su social come Instagram e, non si parla di altro: il ...DeepL Write Replika Perplexity.ai GitHub Copilot WriteSonic Credete che ChatGPT sia alquanto, ...

TikTok limitato ai minorenni: massimo 60 minuti di utilizzo al giorno. Ecco come funzionerà il blocco leggo.it

TikTok limitato ai minorenni: tempo contingentato a 60 minuti al giorno per gli under 18 e più possibilità per i genitori di modulare il tempo di utilizzo dell'app da parte ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...