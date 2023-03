TikTok è un pericolo per la sicurezza? (Di giovedì 2 marzo 2023) Commissione, Consiglio e Parlamento dell’Unione Europea hanno vietato l’uso dell’app TikTok su tutti i device, cellulari, tablet e computer di lavoro dei dipendenti e di tutto il personale. La motivazione dichiarata da subito, da quando qualche giorno fa è stata comunicata la scelta degli organi comunitari, è stata legata alla sicurezza. Dimostrazione che questa app, anche a livello centrale, non sia più considerata (era ora) un mero strumento social che fa impazzire i ragazzini. Adesso siamo all’estremo opposto: TikTok si è trasformato, nella narrazione occidentale, dal social più amato dai giovani alla più potente arma di spionaggio nelle mani dei cinesi. A questo paradosso, però, non siamo certo arrivati oggi. La Casa Bianca contro TikTok Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, ha scosso il mondo ... Leggi su fmag (Di giovedì 2 marzo 2023) Commissione, Consiglio e Parlamento dell’Unione Europea hanno vietato l’uso dell’appsu tutti i device, cellulari, tablet e computer di lavoro dei dipendenti e di tutto il personale. La motivazione dichiarata da subito, da quando qualche giorno fa è stata comunicata la scelta degli organi comunitari, è stata legata alla. Dimostrazione che questa app, anche a livello centrale, non sia più considerata (era ora) un mero strumento social che fa impazzire i ragazzini. Adesso siamo all’estremo opposto:si è trasformato, nella narrazione occidentale, dal social più amato dai giovani alla più potente arma di spionaggio nelle mani dei cinesi. A questo paradosso, però, non siamo certo arrivati oggi. La Casa Bianca controKarine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, ha scosso il mondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FMag56312093 : Ma è vero che #TikTok è un pericolo per la #sicurezza mondiale? - sborzu : Qualcosa, in effetti, non torna. #TikTok è a maggioranza azionaria di #KKR #sequoia e #generalatlantic, fondi amer… - candybeapop : Tiktok è un pericolo pero le ragazze! Vedo che molte diventano muslim pero moda - charlesvas2 : RT @4Kriminal: «TikTok va vietato, è un pericolo per l'Occidente»: perché tanti ora danno ragione a Trump, in Usa e in Europa - MauroCapozza : RT @salvinimi: Salvini grida allo scandalo e al pericolo della democrazia se bloccano #TikTok Lui quella mer,, che ha bloccato mezza italia… -