Tiktok, arriva il nuovo blocco per gli utenti minorenni: massimo 60 minuti di utilizzo al giorno, ecco come funziona (Di giovedì 2 marzo 2023) Novità in arrivo su Tiktok. Il social network è amatissimo dai più giovani ma sono proprio i ragazzini a finire spesso vittime delle sue insidie: sulla piattaforma vengono riversati infatti ogni giorno milioni di contenuti dagli utenti di tutto il mondo e, sebbene l’algoritmo sia formato per bloccare alcuni tipi di video sensibili, tantissimi altri sfuggono alle maglie della sua Rete rivelandosi potenzialmente dannosi per la psiche dei minori. Non solo. Diversi studi hanno mostrato come ad incidere sul benessere dei più piccoli sia anche il tempo di utilizzo dell’applicazione: ecco quindi che proprio per garantire loro una maggiore tutela sono in arrivo nelle prossime settimane una serie di nuove funzioni studiate apposta per provare ad assicurare maggior sicurezza ai giovani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Novità in arrivo su. Il social network è amatissimo dai più giovani ma sono proprio i ragazzini a finire spesso vittime delle sue insidie: sulla piattaforma vengono riversati infatti ognimilioni di contenuti daglidi tutto il mondo e, sebbene l’algoritmo sia formato per bloccare alcuni tipi di video sensibili, tantissimi altri sfuggono alle maglie della sua Rete rivelandosi potenzialmente dannosi per la psiche dei minori. Non solo. Diversi studi hanno mostratoad incidere sul benessere dei più piccoli sia anche il tempo didell’applicazione:quindi che proprio per garantire loro una maggiore tutela sono in arrivo nelle prossime settimane una serie di nuove funzioni studiate apposta per provare ad assicurare maggior sicurezza ai giovani ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RussianMike31 : RT @MarcoBaldinesi: La Juve a 37.000 spettatori di media quest'anno. Raccapricciante. E la squadra che sta dominando in Italia quest'anno… - PrudenzanoAnton : RT @Primaonline: #TikTok, arriva il divieto anche dal Parlamento Ue. App via entro il 20 marzo - bizcommunityit : TikTok, arriva il limite al tempo di utilizzo: 60 minuti al giorno per i minorenni. Ma aggirarlo è facile #social - MarcoBaldinesi : La Juve a 37.000 spettatori di media quest'anno. Raccapricciante. E la squadra che sta dominando in Italia quest'… - filly265 : RT @matto_thebest: -