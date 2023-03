TikTok addio: la notizia come un lampo squarcia internet e tutti restano di stucco “come faremo” (Di giovedì 2 marzo 2023) Stop per a TikTok per ragioni di sicurezza. Vediamo cosa succede e perchè l’Europa decide che va disinstallato. TikTok è uno dei più popolari social network del momento ma arriva un divieto che cambia tutto in merito a questo social usato soprattutto dai ragazzi. Vediamo che cosa sta succedendo. Oggi i social network sono imprescindibili perché praticamente tutti hanno dei profili social con i quali comunicano alle persone amiche ma non solo. TikTok addio: il nuovo divieto IlovetradingNon sono soltanto i vip a comunicare attraverso i profili social ma praticamente tutti li usano. Se fino a poco tempo fa il re dei social era Facebook oggi TikTok lo insidia perché specialmente i ragazzi lo amano molto e amano molto seguire i video brevi e accattivanti che vengono postati ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 2 marzo 2023) Stop per aper ragioni di sicurezza. Vediamo cosa succede e perchè l’Europa decide che va disinstallato.è uno dei più popolari social network del momento ma arriva un divieto che cambia tutto in merito a questo social usato soprattutto dai ragazzi. Vediamo che cosa sta succedendo. Oggi i social network sono imprescindibili perché praticamentehanno dei profili social con i quali comunicano alle persone amiche ma non solo.: il nuovo divieto IlovetradingNon sono soltanto i vip a comunicare attraverso i profili social ma praticamenteli usano. Se fino a poco tempo fa il re dei social era Facebook oggilo insidia perché specialmente i ragazzi lo amano molto e amano molto seguire i video brevi e accattivanti che vengono postati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alexander76NO : Via TikTok: dopo la Casa Bianca, anche Parlamento europeo e Canada - Il Sole 24 ORE - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: La Casa Bianca: 'Trenta giorni per l'addio a TikTok dai dispositivi del governo' #ANSA - IrvinsWelsh : Casa Bianca, 30 giorni per addio #TikTok da dispositivi governo - Internet e Social - ANSA - AMarco1987 : Casa Bianca: 30 giorni per eliminare TikTok dai dispositivi del governo. Anche il Canada si adegua - Il Sole 24 ORE… - _MrWolf_ : RT @Agenzia_Ansa: La Casa Bianca: 'Trenta giorni per l'addio a TikTok dai dispositivi del governo' #ANSA -