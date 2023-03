Ti stiamo aspettando Cos' è successo a Messi e alla moglie | minacce e spari

(Di giovedì 2 marzo 2023) L'uomo dei sogni che nemmeno tre mesi fa era portato in trionfo come una divinità finisce nel mirino della mafia entrando nel più buio degli incubi.sono stati lanciati all'indirizzo di Lionele la sua famiglia, vittime di un chiaro atto intimidatorio da parte della malavita organizzata argentina. Secondo quanto riportano i media locali, nella città di Rosario 14 colpi di arma da fuoco sono stati sparati, alle tre del mattino da due persone a bordo di una moto, contro la facciata di un supermercato di proprietà della famiglia di Antonella Roccuzzo,della 'Pulce' che ha trascinato l'Argentina al titolo mondiale. Gli attentatori avrebbero lasciato sul posto un bigliettino con una minaccia diretta allo stesso capitano della 'Seleccion': "ti...

Le pallottole erano dirette a un supermercato della famiglia di Antonella Roccuzzo, la moglie del miglior giocatore del mondo, e il pizzino era diretto a Lionel: Messi, Javkin è un ...Il testo di un biglietto lasciato dagli autori del gesto spiega l'obiettivo dell'incursione: "Messi ti, Javkin è un narcotrafficante, non ti proteggerà" , si legge sul cartoncino ...Due uomini non identificati in motocicletta si sono avvicinati al supermercato e hanno aperto il fuoco, dopodiché hanno lasciato un foglio sul muro dell'edificio: "Messi ti, Javkin ...