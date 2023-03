Thohir: «Mi manca molto l’Inter, una famiglia! Ma ora non posso ricomprarla» (Di giovedì 2 marzo 2023) Torna a parlare Thohir e lo fa in occasione della prima tappa del Mondiale di F1H2O, la Formula 1 di motonautica, che si svolte in Indonesia. L’ex presidente dell’Inter, a Sport Mediaset, ricorda con affetto il club che ha guidato dal 2013 al 2016. IL PASSATO CHE TORNA – Riecco Erick Thohir, che non dimentica l’Inter: «Mi manca molto, ma ora non posso ricomprarla perché sono concentrato sul mio lavoro in Indonesia. In Italia il calcio è un piacere e un divertimento per tutta la famiglia che va allo stadio, anche le donne e i bambini, mentre in Indonesia non è così. Dobbiamo cercare di lavorare su questo aspetto per migliorare l’esperienza del calcio indonesiano. Dobbiamo offrire ai tifosi uno spettacolo migliore. Il Napoli? Ha tantissimi punti di ... Leggi su inter-news (Di giovedì 2 marzo 2023) Torna a parlaree lo fa in occasione della prima tappa del Mondiale di F1H2O, la Formula 1 di motonautica, che si svolte in Indonesia. L’ex presidente del, a Sport Mediaset, ricorda con affetto il club che ha guidato dal 2013 al 2016. IL PASSATO CHE TORNA – Riecco Erick, che non dimentica: «Mi, ma ora nonperché sono concentrato sul mio lavoro in Indonesia. In Italia il calcio è un piacere e un divertimento per tutta la famiglia che va allo stadio, anche le donne e i bambini, mentre in Indonesia non è così. Dobbiamo cercare di lavorare su questo aspetto per migliorare l’esperienza del calcio indonesiano. Dobbiamo offrire ai tifosi uno spettacolo migliore. Il Napoli? Ha tantissimi punti di ...

