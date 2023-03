Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Thohir: «Mi manca molto l'Inter, una famiglia! Ma ora non posso ricomprarla» - - cmdotcom : Thohir: 'L'#Inter mi manca molto, l'idea di ricomprarla...' - sportmediaset : Thohir in esclusiva: 'L'Inter mi manca molto, Inzaghi mi piace tanto' #erickthohir - treblewin2010 : erickthohir realcambiasso diego22milito luisfigo inter ricky11alvarez zanettiofficial intermilanfans THOHIR must buy some play - infoiteconomia : Radrizzani: «Io amico di Thohir all’Inter. Gnonto? Umile e intelligente!» -

... venuto in possesso dei documenti redatti sulla questione, il presidente dell'rischierebbe ... prima ancora, aveva assistito le parti nel passaggio di quote tra Ericke Suning.... ha assistito il passaggio delle quote di maggioranza del club da Ericka Suning nel giugno del 2016 e l'accordo di sponsorizzazione dell'con Socios nel 2021. La Corte del tribunale del ...Erick, ex presidente dell', è il nuovo capo della federazione calcio indonesiana. Un compito non semplice per colui che è una delle figure più importanti del sud - est asiatico, dato che il suo ...

Erick Thohir in esclusiva: "L'Inter mi manca molto, Inzaghi mi piace tanto" - Sportmediaset Sport Mediaset

L'ex presidente nerazzurro: "Non posso ricomprare la squadra perché ora sono impegnato nel mio lavoro in Indonesia" ...Al via le udienze per la richiesta di 300 milioni dai creditori. L’8 appuntamento a Milano, il 13 a Hong Kong. E negli Usa si è affidato allo studio legale che ha curato la cessione del club a Suning ...