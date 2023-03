Thohir: «L’Inter mi manca, ma non ho in mente di ricomprarla» (Di giovedì 2 marzo 2023) Torna a parlare l’ex presidente delL’Inter Erick Thohir. L’attuale numero uno della Federazione Calcistica Indonesiana ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset, parlando della sua nuova attività e ricordando il periodo in nerazzurro. Secondo Thohir l’esperienza da presidente delL’Inter potrebbe aiutarlo nel suo nuovo ruolo: «In Italia tutta la famiglia va allo stadio, anche le donne e L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 2 marzo 2023) Torna a parlare l’ex presidente delErick. L’attuale numero uno della Federazione Calcistica Indonesiana ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset, parlando della sua nuova attività e ricordando il periodo in nerazzurro. Secondol’esperienza da presidente delpotrebbe aiutarlo nel suo nuovo ruolo: «In Italia tutta la famiglia va allo stadio, anche le donne e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

