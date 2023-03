The Whale, per Brendan Fraser il film è arrivato al momento giusto: "Prima non avevo l’esperienza necessaria" (Di giovedì 2 marzo 2023) Brendan Fraser ha voluto approfondire i suoi sentimenti nei confronti di The Whale, rivelando che dal suo punto di vista l'attesa ha reso migliore la sua performance. Brendan Fraser sta ottenendo sempre più successo grazie al suo ruolo in The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky. Durante una recente intervista con Deadline, l'attore ha approfondito quello che per lui ha significato questo ruolo, rivelando che non avrebbe potuto interpretarlo all'inizio della sua carriera, dato che "non avrebbe avuto l'esperienza di vita adatta" per plasmarlo come ha fatto adesso. Nel raccontare la sua esperienza con The Whale, Brendan Fraser ha approfondito alcune dinamiche dietro alla realizzazione del film, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 marzo 2023)ha voluto approfondire i suoi sentimenti nei confronti di The, rivelando che dal suo punto di vista l'attesa ha reso migliore la sua performance.sta ottenendo sempre più successo grazie al suo ruolo in The, il nuovodi Darren Aronofsky. Durante una recente intervista con Deadline, l'attore ha approfondito quello che per lui ha significato questo ruolo, rivelando che non avrebbe potuto interpretarlo all'inizio della sua carriera, dato che "non avrebbe avuto l'esperienza di vita adatta" per plasmarlo come ha fatto adesso. Nel raccontare la sua esperienza con Theha approfondito alcune dinamiche dietro alla realizzazione del, ...

