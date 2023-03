The Prestige, la spiegazione del finale del film di Christopher Nolan (Di giovedì 2 marzo 2023) In un altro universo potremmo aver visto una versione molto diversa di The Prestige: prima che il progetto finisse in mano a Christopher Nolan, infatti, l’autore del romanzo originale, Christopher Priest, aveva seriamente considerato Sam Mendes, all’epoca acclamato e in odore di Oscar per American Beauty. Venuto a sapere della cosa, Nolan trovò il modo di contattare Priest e fargli recapitare una copia in VHS della sua opera prima Following, spiegando che con un budget hollywoodiano avrebbe potuto fare molto di più. Detto, fatto: la storia della rivalità fra due maghi finì in mano a Nolan, che ci mise molto del suo, pur rispettando a grandi linee lo spirito del libro. Alcune modifiche furono sostanziali e per certi versi necessarie, come proveremo a chiarire in questa nostra ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 2 marzo 2023) In un altro universo potremmo aver visto una versione molto diversa di The: prima che il progetto finisse in mano a, infatti, l’autore del romanzo originale,Priest, aveva seriamente considerato Sam Mendes, all’epoca acclamato e in odore di Oscar per American Beauty. Venuto a sapere della cosa,trovò il modo di contattare Priest e fargli recapitare una copia in VHS della sua opera prima Following, spiegando che con un budget hollywoodiano avrebbe potuto fare molto di più. Detto, fatto: la storia della rivalità fra due maghi finì in mano a, che ci mise molto del suo, pur rispettando a grandi linee lo spirito del libro. Alcune modifiche furono sostanziali e per certi versi necessarie, come proveremo a chiarire in questa nostra ...

