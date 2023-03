The Mandalorian stagione 3, la recensione del primo episodio (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo più di due anni dalla fine della seconda stagione, torna su Disney+ The Mandalorian, la tanto amata serie dell’universo espanso di Star Wars. Torna quindi sul piccolo schermo la storia e il viaggio del Mandaloriano Din Djarin e del piccolo Grogu. Dopo le enormi delusioni di “The Book of Boba Fett” e di “Obi-Wan” e quel piccolo gioiello di “Andor”, ritroviamo la narrazione seriale disneyana che prepotentemente si riaffaccia con una terza stagione tormentata a livello produttivo, ma che sembra non venirne scalfita. The Mandalorian: uno standard collaudato The Mandalorian: Grogu, Din Djarin e Greff Karga si rincontranoL’impianto narrativo di questa prima puntata risulta invariato rispetto allo standard a cui ci ha abituato la serie. Il Mandaloriano e Grogu che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo più di due anni dalla fine della seconda, torna su Disney+ The, la tanto amata serie dell’universo espanso di Star Wars. Torna quindi sul piccolo schermo la storia e il viaggio delo Din Djarin e del piccolo Grogu. Dopo le enormi delusioni di “The Book of Boba Fett” e di “Obi-Wan” e quel piccolo gioiello di “Andor”, ritroviamo la narrazione seriale disneyana che prepotentemente si riaffaccia con una terzatormentata a livello produttivo, ma che sembra non venirne scalfita. The: uno standard collaudato The: Grogu, Din Djarin e Greff Karga si rincontranoL’impianto narrativo di questa prima puntata risulta invariato rispetto allo standard a cui ci ha abituato la serie. Ilo e Grogu che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Asgard_Hydra : Star Wars: The Mandalorian 3x01, l'analisi del primo episodio - - Asgard_Hydra : The Mandalorian 3 svelerà il punto debole della Darksaber? - heynxna : oggi continuo the mandalorian basta - Artemisthea84 : RT @TestedSociopath: E FINALMENTE CI SIAMO THE MANDALORIAN STAGIONE 3 GUARDAZIONE LES GOOOO - GianlucaOdinson : The Mandalorian, quanti anni ha il personaggio di Pedro Pascal? -