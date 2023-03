The Idol | polemica sulla serie di The Weeknd | “Un torture porn al limite della perversione”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiodgp : Sto leggendo cose su The Idol scioccanti. - mm4rts : ed io che volevo vedere 'the idol' - ayrinl : 'The Idol' non è ancora iniziata e sono già arrabbiata. - badtasteit : #TheIdol - #TheWeeknd risponde all'articolo di Rolling Stone, che sostiene la produzione della serie sia stata caot… - RollingStoneita : #TheIdol : come la nuova ‘Euphoria’ è diventata una “porno-tortura” folle e malata. L'inchiesta choc di ‘Rolling St… -

Weeknd ha risposto con un video condiviso su Instagram a un articolo di Rolling Stone in cui si sostiene che la produzione della seriestia affrontando numerosi problemi e la serie contenga anche delle scene paragonate al genere 'torture porn'. Abel 'Weeknd' Tesfaye ha pubblicato una clip tratta dallo show targato HBO in ...Per mesi, la macchina dell'hype è andata in tilt, di fronte all'imminente serie HBO, che è stata venduta come una versione ancora più dark, folle e scandalosa del titolo - hit di Levinson, ..., l'attesa serie musicale di HBO che vuole svelare i segreti dell'industria discografica statunitense tra eccessi e perversioni, non naviga in ottime acque. Prima il brusco cambiamento dietro ...

“Stupri e scene di sesso disturbanti”, polemica su The Idol: è già la serie più scandalosa dell’anno La Stampa

A security screening officer at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 is caught stealing from a passenger just days after five officers were suspended for pocketing cash from a Thai ...Veteran actor Sharmila Tagore pointed out some of the ‘compromises’ in recent Bollywood films about women empowerment, giving the example of The Dirty Picture and Kahaani.