The Great 3 | prima immagine e data di uscita della serie con Elle Fanning

The Great: Hulu condivide la prima foto e la data di uscita della ... BadTaste.it Cinema

Hulu svela al pubblico la prima immagine e la data di uscita della terza stagione di The Great, con Elle Fanning protagonista.Svelala la data di uscita della terza stagione di The Great, serie targata Hulu che vede Elle Fanning nei panni di Caterina la Grande. Hulu ha ufficialmente annunciato che la terza stagione di The ...