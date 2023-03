Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Screenweek : #TheFirstSlamDunk arriverà nei cinema italiani L'incasso globale del film ha raggiunto i $141.2M, circa ¥18.7 milia… - wireditalia : Hanamichi Sakuragi sta per tornare! L'attesissimo film d'animazione ispirato dal manga spokon di culto di Takehiko… - harry_james : #TheFirstSlamDunk arriverà nei cinema italiani L'incasso globale del film ha raggiunto i $141.2M, circa ¥18.7 milia… - darkvgate : e si gode per the first slam dunk che esce anche in italia al cinema - RedCapes_it : The First Slam Dunk – Anime Factory annuncia l’uscita nei cinema italiani, ecco il teaser -

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, è orgogliosa di annunciare che distribuirà prossimamente al cinema l'animeSlam Dunk , prodotto TOEI Animation diretto e sceneggiato da Takehiko Inoue, creatore del manga originale. L'uscita del film nelle sale rappresenta un evento epocale per i fan del brand, che ...Anime Factory, l'etichetta dedicata all'animazione giapponese di Plaion Pictures, ha diffuso il primo teaser diSlam Dunk confermando che distribuirà prossimamente il film nei cinema italiani.Slam Dunk: il primo teaser e la sinossi Prodotto da TOEI Animation con la supervisione e la ...Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, distribuirà prossimamente al cinema l'animeSlam Dunk , prodotto TOEI Animation e diretto e sceneggiato da Takehiko Inoue , creatore del manga originale. L'uscita del film nelle sale rappresenta un evento epocale per i fan del brand, ...

The First Slam Dunk: arriva in Italia il film basato sul manga sportivo di Takehiko Inoue Multiplayer.it

