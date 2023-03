The Batman 2: confermato il ritorno di Andy Serkis nei panni di Alfred (Di giovedì 2 marzo 2023) In una recente intervista Andy Serkis ha confermato il suo ritorno nell'attesissimo sequel di The Batman, in arrivo nel 2025. Un personaggio chiave del mondo del cavaliere oscuro tornerà in The Batman 2, sequel del pluripremiato film del 2022 diretto da Matt Reeves. Stiamo parlando di Alfred Pennyworth, maggiordomo e parte fondamentale della vita di Bruce Wayne. A confermarlo è stato proprio il suo interprete, Andy Serkis, in una recente intervista ai microfoni di GQ: "Tornerò nel sequel di The Batman. Quando mi fu offerta la parte ricordo di aver preso una decisione importante ovvero interpretare Alfred nella maniera più emotiva possibile. Perché le persone avrebbero visto il mio volto e non un ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 marzo 2023) In una recente intervistahail suonell'attesissimo sequel di The, in arrivo nel 2025. Un personaggio chiave del mondo del cavaliere oscuro tornerà in The2, sequel del pluripremiato film del 2022 diretto da Matt Reeves. Stiamo parlando diPennyworth, maggiordomo e parte fondamentale della vita di Bruce Wayne. A confermarlo è stato proprio il suo interprete,, in una recente intervista ai microfoni di GQ: "Tornerò nel sequel di The. Quando mi fu offerta la parte ricordo di aver preso una decisione importante ovvero interpretarenella maniera più emotiva possibile. Perché le persone avrebbero visto il mio volto e non un ...

