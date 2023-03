The Batman 2: Andy Serkis sarà ancora Alfred Pennyworth (Di giovedì 2 marzo 2023) Andy Serkis è pronto a tornare nei panni del noto maggiordomo Alfred Pennyworth nel prossimo sequel The Batman 2. Diretto da Matt Reeves, con protagonista Robert Pattinson Andy Serkis è pronto a vestire nuovamente i panni dell’iconico maggiordomo, Alfred Pennyworth, nel prossimo sequel TheBatman 2. La conferma giunta dopo una lunga intervista fatta all’attore stesso, segnerebbe ufficialmente il suo ritorno nel cinecomic diretto da Matt Reeves, con protagonista principale Robert Pattinson. Notizia accolta con grande entusiasmo da tutti i fan, ancora in trepidante attesa di ricevere ulteriori notizie sul cast e la produzione. Difatti, il nome di Andy Serkis, ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 2 marzo 2023)è pronto a tornare nei panni del noto maggiordomonel prossimo sequel The2. Diretto da Matt Reeves, con protagonista Robert Pattinsonè pronto a vestire nuovamente i panni dell’iconico maggiordomo,, nel prossimo sequel The2. La conferma giunta dopo una lunga intervista fatta all’attore stesso, segnerebbe ufficialmente il suo ritorno nel cinecomic diretto da Matt Reeves, con protagonista principale Robert Pattinson. Notizia accolta con grande entusiasmo da tutti i fan,in trepidante attesa di ricevere ulteriori notizie sul cast e la produzione. Difatti, il nome di, ...

