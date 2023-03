Tetracloroetilene | Altrabenevento | “Comune e Gesesa si sono serviti di un laboratorio non accreditato”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Gabriele Corona del movimento “Altra Benevento è possibile!” sui controlli sul tetracoloroetilene da parte di. Di seguito il testo:per i controlli sulhanno usato per quattro anni unnonma l’amministrazione Mastella non commenta il fatto grave, si limita a fare allusioni su presunte vendette di ASL e ARPAC. La ASL ha comunicato che ildi analisi ARTEA srl non èper le analisi sulma gli assessori deldi Benevento, Mario Pasquariello e Alessandro Rosa rispondono con una lettera esprimendo “forte perplessità ...