Tesoro spacchettato. Così Meloni ha una voce più forte sulle nomine

(Di giovedì 2 marzo 2023) La direzione generale si divide in due, una mini-rivoluzione che cambia in profondità il modus operandi del ministero alla vigilia di importanti scadenze come il rinnovo dei vertici dei colossi pubblici, che passano in capo al nuovo Dipartimento dell’Economia. E per la guida avanza il nome di Antonino Turicchi