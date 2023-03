Terribile incidente tra moto e auto a Nardò: perde la vita un 35enne (Di giovedì 2 marzo 2023) Tragico incidente mortale sulla strada statale che collega Nardò ad Avetrana nel Salento. A perdere la vita questa mattina nello scontro tra un furgone e una moto, è stato un centauro di soli 35 anni. La vittima si chiamava Marco Vetrugno ed era originario di Novoli, in provincia di Lecce ma residente a Nardò, alla guida della sua moto, una Yamaha ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tragicomortale sulla strada statale che collegaad Avetrana nel Salento. Are laquesta mattina nello scontro tra un furgone e una, è stato un centauro di soli 35 anni. La vittima si chiamava Marco Vetrugno ed era originario di Novoli, in provincia di Lecce ma residente a, alla guida della sua, una Yamaha ... TAG24.

