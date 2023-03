Terremoto: scossa avvertita nel Pesarese, magnitudo 2.7 (Di giovedì 2 marzo 2023) Una scossa di Terremoto è stata avvertita dalla popolazione di Fano: secondo il sito dell'Ingv si tratta di un movimento tellurico di magnitudo 2.7, con epicentro al largo della costa marchigiana - ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Unadiè statadalla popolazione di Fano: secondo il sito dell'Ingv si tratta di un movimento tellurico di2.7, con epicentro al largo della costa marchigiana - ...

