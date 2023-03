Terremoto in Turchia, cane estratto vivo dalle macerie 23 giorni dopo il sisma. Le immagini (Di giovedì 2 marzo 2023) Un miracolo dopo il sisma che ha colpito la Siria e la Turchia: 23 giorni dopo il Terremoto ad Antakya, nel distretto di Hatay in Turchia, un cane husky di nome “Aleks” è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio crollato nel sud della Turchia tre settimane dopo il terribile Terremoto di magnitudo 7.8 del mese scorso. Il miracoloso salvataggio è stato raccontato da Expat Guide Turkey. Le squadre di soccorritori turchi di Konya Seydisehir, Comune locale nella Turchia centrale, che si sono recate a Hatay dopo il disastro del sisma, hanno sentito abbaiare e sono riusciti a salvare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Un miracoloilche ha colpito la Siria e la: 23ilad Antakya, nel distretto di Hatay in, unhusky di nome “Aleks” è statodi un edificio crollato nel sud dellatre settimaneil terribiledi magnitudo 7.8 del mese scorso. Il miracoloso salvataggio è stato raccontato da Expat Guide Turkey. Le squadre di soccorritori turchi di Konya Seydisehir, Comune locale nellacentrale, che si sono recate a Hatayil disastro del, hanno sentito abbaiare e sono riusciti a salvare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : In Turchia, durante una partita di Süper Lig, i tifosi del Besiktas hanno lanciato in campo migliaia di peluche per… - SkyTG24 : Terremoto Turchia, il cane Aleks estratto vivo dalle macerie dopo 22 giorni. VIDEO - MarianoGiustino : ULTIM'ORA. Erdogan ribadisce la data del 14 maggio come data delle elezioni presidenziali. I sondaggi dicono che la… - forestoffallens : RT @JamesLucasIT: In Turchia, durante una partita di Süper Lig, i tifosi del Besiktas hanno lanciato in campo migliaia di peluche per i bam… - ziolions4219 : RT @TV2000it: ??#Turchia Un cavallo è stato salvato dopo tre settimane dal #terremoto: non ha ferite gravi Estratto dalle macerie a #Adiya… -