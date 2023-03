TERRA AMARA, TRAME 6-11 MARZO 2023: ALCUNE VOCI DICONO CHE LA FAMIGLIA YAMAN ABBIA PERSO IL PROPRIO POTERE (Di giovedì 2 marzo 2023) TERRA AMARA, anticipazioni e TRAME dal 6 all’11 MARZO 2023, della soap turca in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato, alle ore 14:10. STAGIONE 2 – EPISODIO 22 Continuano i problemi in casa YAMAN. Demir si trova in prigione e Hunkar non riesce a fidarsi delle parole e delle azioni di Zuleyha, il che la porta a temere che la ragazza possa fuggire una volta per tutte e andare da Yilmaz. Iniziano anche a circolare VOCI che la FAMIGLIA YAMAN ABBIA PERSO il PROPRIO POTERE. Hunkar, però, è intenzionata a smentirle e si prepara ad agire. STAGIONE 2 – EPISODIO 23 Mujgan scopre che la madre e il fratello non parteciperanno al funerale del padre, il professor Behzat. Gaffur ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 2 marzo 2023), anticipazioni edal 6 all’11, della soap turca in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato, alle ore 14:10. STAGIONE 2 – EPISODIO 22 Continuano i problemi in casa. Demir si trova in prigione e Hunkar non riesce a fidarsi delle parole e delle azioni di Zuleyha, il che la porta a temere che la ragazza possa fuggire una volta per tutte e andare da Yilmaz. Iniziano anche a circolareche lail. Hunkar, però, è intenzionata a smentirle e si prepara ad agire. STAGIONE 2 – EPISODIO 23 Mujgan scopre che la madre e il fratello non parteciperanno al funerale del padre, il professor Behzat. Gaffur ...

