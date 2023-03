Terra amara | spoiler | Müjgan perde la testa | Züleyha umiliata

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 2 marzo 2023) Momenti altamente tesi e drammatici in arrivo a. La pacata e dolceHekimo?lu, infatti, come segnalano glirà letteralmente lae si scaglierà contro la sua rivale in amore,Altun. Tutto partirà quando la dottoressa avrà un parto prematuro e il suo bambino rischierà di morire in quanto i suoi polmoni non saranno ancora del tutto sviluppati. Il piccolo verrà collocato in un'incubatrice e pered Yilmaz saranno settimane di paura ed angoscia. Nel frattempo, ancheavrà le doglie mentre si troverà in compagnia di Akkaya, il quale la porterà subito in ospedale, ignaro chesia in procinto di partorire a seguito di un malore. La donna, quando constaterà che ...