Tennis | Torneo Santiago | Cecchinato eliminato al secondo turno

Matteo Berrettini conquista i quarti di finale delAtp 500 di Acapulco, in Messico. Il 26enne tennista romano n.24 al mondo ha eliminato agli ottavi il coetaneo svedese Elias Ymer (n.170) per 6 - 3 - 6 - 3. Ko invece il fratello minore Jacopo ...Fuori invece Anastasia Potapova AUSTIN (STATI UNITI) - Sloane Stephens approda nei quarti dell'"ATX Open", Wta 250 da 259.303 dollari in corso sui campi in cemento di Austin, in Texas. La statunitense,...La croata elimina la Navarro, successo in tre set per la cinese MONTERREY (MESSICO) - Donna Vekic e Lin Zhu si qualificano per i quarti dell'"Abierto GNP Seguros", Wta 250 da 259.303 dollari che si ...

Camila Giorgi vince la prima edizione del torneo di Merida Agenzia ANSA

Prosegue la marcia di Matteo Berrettini che centra i quarti all'ATP 500 di Acapulco, il suo primo torneo dopo la sconfitta contro Andy Murray ...Tante curiosità sul tennis: chi lo ha inventato, le mosse principali del gioco e il significato dei principali termini tecnici.