Tennis | Torneo Dubai | Sonego cede nei quarti contro Zverev

Il tennista torinese è stato sconfitto per 7 - 5 6 - 4 DUBAI (EMIRATI ARABI) - Lorenzo Sonego non bissa l'impresa di ieri contro Auger - Aliassime ed esce di scena nei quarti del "Duty FreeChampionships", Atp 500 da 2.855.495 dollari che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il 27enne tennista torinese, numero 67 Atp, è stato battuto 7 - 5 6 - 4 dal ...- Ancora una bella prova di Tatiana Pieri aldi Monastir (W15) che si sta svolgendo in Tunisia. La 23enne tennista lucchese ha infatti superato in scioltezza (6 - 4; 6 - 1) la francese ...Continua il periodo no del tennista di Carrara Lorenzo Musetti , già fuori al primo turno deldi Santiago Del Cile. L'azzurro è stato eliminato dal numero 66 al mondo, Jaume Munar che si è ...

Camila Giorgi vince la prima edizione del torneo di Merida Agenzia ANSA

Lorenzo Sonego non ce l'ha fatta a raggiungere le semifinali del Duty Free Tennis Championships" sul cemento di Dubai, torneo Atp con un montepremi di 2.855.495 dollari. (ANSA) ...Si interrompe all’ATP di Dubai il percorso di Lorenzo Sonego che esce ai quarti del torneo. Dopo aver battuto al turno precedente Auger – Aliassime non riesce al torinese l’impresa che si arrende per ...