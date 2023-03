Tennis, possibile apertura per Novak Djokovic a Miami: James Blake chiede al Governo un’eccezione (Di giovedì 2 marzo 2023) Una possibilità. Novak Djokovic potrebbe contare su un valido aiuto per volare alla volta degli Stati Uniti e disputare uno dei due Masters1000 in programma negli States. E’ il caso del torneo di Miami. Come è noto, allo stato attuale delle cose, il n.1 del mondo del Tennis non può mettere piede in territorio americano per la regola che vieta a chi non si è sottoposto al vaccino anti-Covid di entrare negli USA. Tale obbligo sarà cancellato a maggio e di conseguenza Nole potrà tranquillamente affrontare gli US Open. Nel caso, invece, dei 1000 c’è bisogno di una deroga speciale e a proporla è stato James Blake, ex Tennista di alto livello (top-10), direttore dell’evento che andrà in scena all’Hard Rock Stadium, lo stadio della franchigia NFL dei Dolphins. “Abbiamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Una possibilità.potrebbe contare su un valido aiuto per volare alla volta degli Stati Uniti e disputare uno dei due Masters1000 in programma negli States. E’ il caso del torneo di. Come è noto, allo stato attuale delle cose, il n.1 del mondo delnon può mettere piede in territorio americano per la regola che vieta a chi non si è sottoposto al vaccino anti-Covid di entrare negli USA. Tale obbligo sarà cancellato a maggio e di conseguenza Nole potrà tranquillamente affrontare gli US Open. Nel caso, invece, dei 1000 c’è bisogno di una deroga speciale e a proporla è stato, exta di alto livello (top-10), direttore dell’evento che andrà in scena all’Hard Rock Stadium, lo stadio della franchigia NFL dei Dolphins. “Abbiamo ...

Casper Ruud e la crisi di inizio 2023: 'Essere in Top 10 genera pressione' Interviste Tennis Il tennista norvegese Casper Ruud è stata una delle grandi rivelazioni di questi anni. ... I suoi fan e lui stesso sperano di riprendersi il prima possibile con la sconfitta nella notte ...