Tennis, Lorenzo Musetti: “La cima di una montagna è la base di un’altra” (Di giovedì 2 marzo 2023) Non è un momento semplice per Lorenzo Musetti. Il carrarino si sarebbe aspettato ben altri risultati dall’esperienza in Sudamerica e invece il campo ha dato esiti negativi: due ko al primo turno a Rio de Janeiro (Brasile) e a Santiago (Cile) e una sconfitta nel secondo round a Buenos Aires (Argentina). Condizione fisica deficitaria per il toscano e anche dal punto di vista mentale delle deficienze si sono palesate. Una riflessione, in vista dei tornei di Indian Wells e di Miami, andrà fatta ed è stato lo stesso Lorenzo a farlo attraverso un post sui social in cui, attraverso una frase, descrive la situazione in cui è. “La cima di una montagna è la base di un’altra. Quindi, continua a scalare“, le parole del Tennista italiano, consapevole delle ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Non è un momento semplice per. Il carrarino si sarebbe aspettato ben altri risultati dall’esperienza in Sudamerica e invece il campo ha dato esiti negativi: due ko al primo turno a Rio de Janeiro (Brasile) e a Santiago (Cile) e una sconfitta nel secondo round a Buenos Aires (Argentina). Condizione fisica deficitaria per il toscano e anche dal punto di vista mentale delle deficienze si sono palesate. Una riflessione, in vista dei tornei di Indian Wells e di Miami, andrà fatta ed è stato lo stessoa farlo attraverso un post sui social in cui, attraverso una frase, descrive la situazione in cui è. “Ladi unaè ladi. Quindi, continua a scalare“, le parole delta italiano, consapevole delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Tennis, Lorenzo Musetti: “La cima di una montagna è la base di un’altra” - - AlessandroMagg4 : Ieri sera il terzo ko al primo turno in quattro tornei per Lorenzo #Musetti. Paolo #Bertolucci, su Twitter, rinvia… - News24Tennis : Paolo #Bertolucci commenta rapidamente su Twitter il nuovo ko di Lorenzo #Musetti all’Atp Santiago 250. E farà disc… - News24Tennis : In corso gli ottavi di finale dell’Atp Santiago 250. Out gli italiani Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato, fuori l’a… - TennisUpToDate2 : Alexander Zverev secures Dubai semi-final with win over Lorenzo Sonego #Tennis -